Вашингтон, 22 октября, 2018, 23:42 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна будет наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока все остальные страны, и прежде всего Россия и Китай, «не придут в себя», а после этого Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению ядерных вооружений. Такое заявление Трамп сделал сегодня, 22 октября, выступая перед журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«До тех пор, пока люди не придут в себя, мы будем его (ядерный потенциал — ИА REGNUM ) наращивать», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что у США есть столько денег, сколько нет ни у кого (потому что США их печатают) и ядерный потенциал будет наращиваться до тех пор, пока «они» не придут в чувство.

«Когда они это сделают, мы поступим умно и мы прекратим это, и не только прекратим, но и сократим (ядерный потенциал — ИА REGNUM )», — сказал Трамп.

Президент США пояснил, что речь прежде всего идёт о России и Китае, и особенно о России, которая, по мнению Вашингтона, якобы не выполняет свои обязательства в рамках договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 октября президент Трамп заявил, что США готовы выйти из договора РСМД, так как Россия его якобы нарушает.