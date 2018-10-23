Лондон, 23 октября, 2018, 06:07 — ИА Регнум. Заявление японского премьер-министра Синдзо Абэ о готовности принять Великобританию в Транстихоокеанское партнерство — не является ли оно прелюдией к смене глобального лидерства по неожиданному сценарию? О том, как могут развернуться события на следующем этапе англосаксонской глобализации, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Великобритания

Постепенное укрупнение экономических зон, прицел на которое был взят в ходе глобализационного процесса, включал в себя две крупных ветви выстраивания мирового партнерства под руководством США — Трансатлантическую и Транстихоокеанскую. Однако новая политика США, начавшаяся с приходом нового президента Дональда Трампа, резко поменяла ориентиры. Сразу после инаугурации Трамп отказался от участия США в Транстихоокеанском проекте, а Трансатлантический вариант практически прекратил свое существование после Брексита и возмущения, поднявшегося в ЕС из-за открывшихся подробностей экономического аферизма. Оказалось, что реализация «Трансатлантики» могла лишить Европу финансовой самостоятельности уже окончательно, в пользу надгосударственных транснациональных банков.

Трамповский маневр с попыткой укрепить положение притормозил глобализаторские инициативы транснациональных корпораций, но не отменил их окончательно, и теперь на передний план вполне может быть выведен «заменяющий игрок» в виде Великобритании, которая способна при отсутствии конкуренции со стороны США воссоздать «новую Британскую империю» с опорой на банковские структуры, уже подготовленные в процессе британской игры. Какую платформу подготовила себе Великобритания в Китае и как это сочетается с «разделением труда», когда Вашингтон взялся атаковать Пекин, а Лондон — Москву?

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