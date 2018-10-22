Москва, 22 октября, 2018, 13:45 — ИА Регнум. Намерения Вашингтона выйти из договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) вызывают глубокую обеспокоенность российской стороны. Об этом 22 октября заявил журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По словам официального представителя Кремля, намерение президента США Дональда Трампа выйти из указанного договора, воплотившись в реальность, «сделает мир более опасным».

Также Песков подчеркнул, что Кремле категорически не согласны с тем, что российская сторона нарушает ДРСМД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсуждать с Вашингтоном условия продления действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).