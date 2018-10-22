Барнаул, 22 октября, 2018, 13:43 — ИА Регнум. С принятием поправок в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и закон «О рекламе», предложенных Министерством образования РФ для того, чтобы ввести дополнительные ограничения на распространение информации, побуждающей детей к насилию, у взрослых появится законное право вмешаться в случае побуждения ребенка к убийству или самоубийству. Так считает кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры информационных технологий ИФМО Алтайского государственного педагогического университета Алексей Ушаков. Сравнивая в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM существующую и предлагаемую чиновниками формулировку в законопроектах, он пришёл к выводу, что в расширении перечня запрещённой к распространению информации, побуждающей детей к причинению вреда своему здоровью или самоубийству, есть очевидная польза.

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«Предложения Минпросвещения по дополнению федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» уточнениями, расширяющими запрет на побуждение детей к самоубийству до запрета на склонение детей к нанесению вреда не только себе, но и другим людям считаю оправданным.

Эти предложения опираются на уже существующие, вполне разумные и направленные на защиту именно детей, законы. Правки вносятся корректно, не разрушая смысл уже работающих законов. Это буквально несколько слов, которые просто уточняют текущие, достаточно корректные, формулировки закона.

Текущая формулировка: «К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация: 1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству <…>»

Данное предложение вполне соответствует практике, поскольку вариант, предложенный Минпросвещения сформирован так: «К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация: 1) склоняющая или иным способом побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству, а также жизни и (или) здоровью иных лиц».

Данное предложение вполне соответствует практике и логике правового государства. Если данные правки будут утверждены, у любого гражданина России, родителя, учителя, просто прохожего и свидетеля, будет законное право вмешаться, когда он столкнется с ситуацией побуждения ребенка к убийству или самоубийству.

И сейчас любой неравнодушный взрослый не пройдет мимо подозрительной ситуации, однако сейчас его действия могут быть восприняты как вмешательство в чужую жизнь. Поддержат ли его общество, окружающие и государство, будет зависеть от множества факторов. В случае принятия закона действия по пресечению опасности для ребенка будут очевидно оправданными и законными. На мой взгляд это пример хорошей и своевременной законодательной инициативы», — пояснил старший преподаватель кафедры информационных технологий ИФМО Алтайского государственного педагогического университета Алексей Ушаков.

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