Киев, 22 октября, 2018, 13:01 — ИА Регнум. Из-за бездействия киевской администрации, прокуратура Украины не смогла провести эксперимент на улице Институтской, где в 2104 году неизвестные расстреляли правоохранителей и боевиков Майдана, заявил руководитель следственного управления генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк во время брифинга 22 октября, сообщило издание «Украинская правда».

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Место преступления может утратить свой первоначальный облик из-за работ по строительству мемориального комплекса, посвящённому так называемой «Небесной сотне»:

«На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что уже через неделю, или дней через десять, могут начаться работы, а до сих пор не перенесён этот временный мемориал, чтобы мы могли провести качественные следственные эксперименты, которые нельзя провести качественно, поскольку он мешает. Сложилась практически безвыходная ситуация», — подчеркнул Горбатюк.

Он также отметил, что суд странным образом отказал прокуратуре в просьбе наложить арест на участок, необходимый для следствия:

«Мы обратились в суд, чтобы наложить арест на этот участок до завершения следственных экспериментов. И в судебном заседании судья сказал прокурору, что удовлетворяет это требование. Но представьте себе — потом, когда прокурор пришёл получать решение, то было написано, что суд отказал в удовлетворении ходатайства об аресте», — рассказал чиновник.

Напомним, в июле 2018 года прокуратура запретила вносить какие-либо изменения в облик так называемой «аллеи Небесной сотни» в Киеве. В это же время следователи обратились в администрацию Киева с просьбой переместить временный мемориал погибшим, чего киевские чиновники так и не сделали.

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Отметим, что спустя пять лет после расстрелов никто так и не понёс наказания за массовые убийства, хотя существуют убедительные доказательства причастности к трагедии нынешней украинской власти.

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