Адвокаты Януковича передали американцам документы о расстрелах на майдане

Киев, , 18:02 — REGNUM Адвокаты, защищающие интересы бывшего президента Украины Виктора Януковича, передали американским юристам документы, доказывающие причастность представителей украинской власти к расстрелам так называемой «Небесной сотни», сообщил адвокат Виталий Сердюк 18 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Юристы Джон Паппалардо и Джо Ридер приняли материалы об участии предыдущей американской администрации и посольства США в вооружённом антиконституционном перевороте в начале 2014 года на Украине.

«На встрече мы предоставили своим американским коллегам детальную информацию и документы, касающиеся расстрелов правоохранителей и протестующих на Майдане, а также причастности к этому С.Пашинского, А. Парубия, В. Парасюка и других», — рассказал Сердюк.

Юрист отметил, что все доказательства незаконных действий киевского режима будут рассмотрены правительством США и повлекут жесткую реакцию с его стороны.

Напомним, об участии вышеназванных представителей украинской власти в убийствах майданных боевиков и украинских правоохранителей в феврале 2014 года, ранее заявил непосредственный участник тех событий — грузинский снайпер Александр Ревазишвили в интервью итальянскому телеканалу Canale 5

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