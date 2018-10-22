Москва, 22 октября, 2018, 09:20 — ИА Регнум. Компания «Силовые машины» в полной мере ощутила на себе последствия введённых США санкций. В настоящее время трудности возникли с исполнением контракта на строительство ТЭС «Лонг Фу-1» во Вьетнаме. Как отметили в «Силовых машинах», это может привести к задержке сроков сдачи двух энергоблоков, пишет газета «Коммерсантъ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Отмечается, что строительство объектов может затянуться на полтора года. За опоздание компании грозят штрафы: за каждый день просрочки «Силовые машины» будут платить около $200 тыс. за один энергоблок.

В этой связи «Силовые машины» обратились к вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой пересмотреть условия строительства ТЭС «Лонг Фу-1» во Вьетнаме.

В компании пожаловались, что из-за наложенных на неё минфином США санкций, проект покинули более полутора десятков крупных контрагентов, которым запрещено заключать с ней сделки. В их числе и американская GE. Также возникли трудности и с взаиморасчётами, поскольку у вьетнамских банков нет отработанной схемы транзакций с санкционными компаниями.

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Добавим, что заседание российско-вьетнамской межправительственной комиссии должно состояться в конце октября, однако пока не уточняется, будет ли на нём обсуждаться вопрос с контрактом «Силовых машин».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года власти США расширили список лиц и организаций из России, на которых распространяются санкции. Всего в санкционный список минфина США было включено 21 физическое лицо и около 20 организаций. В частности, под санкции попали «Силовые машины» Алексея Мордашова.