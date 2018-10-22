Джакарта, 22 октября, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Индонезия отказалась выйти из договора купли-продажи 11 российских истребителей Су-35, несмотря на угрозы санкций со стороны США, сообщает Sindonews.

Антон Привальский ИА Красная Весна Сверхманевренный истребитель Су-35

Покупка истребителя с контрактной стоимостью больше 1 млрд долларов США была достигнута и находится в процессе отправки.

До сих пор только Китай попадал под закон США о санкциях за покупку ряда истребителей Су-35 и российской системы противоракетной обороны С-400.

Решение индонезийского правительства не выходить из соглашения о покупке российских истребителей было объявлено министром обороны Индонезии Рямизардом Рякуду в кулуарах форума министров обороны государств Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Индонезия с нетерпением ждет отправки истребителей, мы очень заинтересованы в этом», — заявил министр обороны Индонезии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посол Российской Федерации в ИндонезииЛюдмила Воробьёвазаявила, что угроза введения санкций США в отношении стран, которые закупают оружие, является необоснованной и неприемлемой, а также формой вмешательства США во внутренние дела этих государств.