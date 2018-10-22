Астана, 22 октября, 2018, 09:11 — ИА Регнум. По состоянию на 22 октября сельскохозяйственные производители Казахстана намолотили 22,11 млн тонн зерна, сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на министерство сельского хозяйства Казахстана.

Борис Кустодиев. Жатва. 1914

Сельскохозяйственными производителями убрано 14,95 млн га, что составляет 99,2% от общей уборочной площади. Средняя урожайность составила 14,8 центнера с одного гектара.

Напомним, в 2018 году территория уборочных площадей в Казахстане составила 15,063 млн га, что на 302,1 тыс. га меньше, чем в 2017 году. В ходе посевной кампании было засеяно 15,123 млн га.