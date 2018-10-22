Париж, 22 октября, 2018, 08:28 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на инцидент в школе, когда старшеклассник угрожал учителю игрушечным оружием, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Президент Франции заявил, что это неприемлемо. «Угрожать учителю неприемлемо, я попросил министра национального образования и министра внутренних дел принять все меры, чтобы виновные были наказаны, а подобное навсегда было запрещено в школах», — заявил Эммануэль Макрон в твиттер.

Ученик, угрожавший оружием своему учителю все еще находился под стражей.

Напомним, видео, снятое 18 октября, демонстрирует подростка, который угрожает учителю пистолетом, прося его написать «присутствует», а не «отсутствовать» на листе посещаемости. Учитель, сидящий перед компьютером, кажется усталым, но спокойным. Расследование начато в отношении двух молодых людей с видеоролика, а также человека, который записал и выложил видео в сеть.