Астана, 22 октября, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Во втором квартале 2018 года расходы домохозяйств в Казахстане выросли на 8,8%, до 500,1 тыс. тенге ($1365), сообщает 22 августа аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики Казахстана

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Казахстана

За отчетный период доходы домохозяйств выросли на 7,9%, до 523,1 тыс. тенге ($1428). Расходы домохозяйств Астаны составляют 623,5 тыс. тенге ($1702), Алма-Аты — 593 тыс. тенге ($1620), Атырауской области — 579,3 тыс. тенге ($1581). Около 93% приходится на потребительские расходы.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года среднемесячная заработная плата в Казахстане составила 158,2 тыс. тенге ($429 по курсу на 16 октября). Рост заработных плат в реальном выражении составил 1,9%.