Чита, 22 октября, 2018, 06:11 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова так и не дождалась ответа Кремля по поводу заявления о своей отставке и решила продлить свой отпуск. ИА «Чита.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства сообщает, что у главы региона есть такое право, поскольку в текущем году Жданова не полностью отгуляла свой отпуск, положенный ей по законодательству.

Kremlin.ru Наталья Жданова

Также известно, что вновь перенесено на неделю заседание правительства Забайкальского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале октября губернатор Забайкальского края ушла в отпуск, а уже спустя неделю после этого объявила о свой отставке. Она пояснила свое решение личными мотивами, а в завершение своей речи, опубликованной местными СМИ, попросила у избирателей прощения и сказала, что прощает всех, кому должна.

Относительно дальнейшего развития событий в местных СМИ высказывались разные предположения. По одной из версий, в отпуске Наталья Жданова будет находиться до тех пор, пока не найдётся достойного желающего возглавить этот непростой регион.

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