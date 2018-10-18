Отставка губернатора Забайкалья так и не принята, Жданова остаётся?

Чита, , 12:07 — REGNUM Прошла ровно неделя с того момента, как губернатор Забайкальсокго края Наталья Жданова заявила о своей отставке, но глава государства пока никак на нее не отреагировал. Возможно, конечно, что решение Кремля последует после того, как глава региона выйдет из законного отпуска (он заканчивается 22 октября), но политологи не исключают несколько вариантов развития событий. Все они, скорее всего, связаны с отсутствием компетентных персоналий, желающих возглавить проблемное во всех отношениях Забайкалье, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным ИА «Чита.ру», если до 22 октября президент не подпишет заявление об отставке Ждановой, не исключено, что она возьмёт дополнительные дни отпуска и будет находиться на отдыхе, пока не созреет кадровое решение.

Но существует и вовсе невероятная версия: после выхода их отпуска Наталья Жданова возвращается к обязанностям губернатора Забайкальского края.

Напомним, согласно федеральному законодательству, решение о досрочном прекращении полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации принимает президент. Причём, это в равной степени касается как заявлений об уходе «по собственному желанию», так и отставок в связи с утратой доверия.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале октября губернатор Забайкальского края ушла в отпуск. Спустя неделю после этого местные СМИ разместили её видеообращение к землякам, в котором свой уход с поста губернатора Жданова объяснила «внутренними мотивами и теми объективными жизненными обстоятельствами, которые открывают новый, не менее интересный и ответственный период моей жизни».

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Позднее её речь была опубликована на официальном сайте региона с той лишь разницей, что что из неё исчезла загадочная фраза: «Простите меня, и я прощаю всех, кому должна».

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