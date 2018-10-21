Москва, 22 октября, 2018, 01:12 — ИА Регнум. Валдайский форум сформулировал разрушение сразу четырех мифов международной политики, заявил 21 октября писатель Александр Проханов в эфире программы «Толстой. Воскресенье» на Первом канале.

Земной шар

Первый миф о том, что глобализм является универсальной, данной на века ситуацией, которая обеспечит миру благоденствие.

«Глобализм треснул, говорят на форуме, из трещин глобализма появляются суверенные тенденции, страны, и мы сейчас присутствуем при параде суверенитетов», — сказал Проханов.

Второй миф, что экспансия либеральных ценностей, связанная с правами человека, неуклонно движется, захватывает мир и обеспечивает человечеству покой и гармонию. Его опровергли сами либеральные философы и политологи.

«Нет, говорили они, эта экспансия остановлена, эта экспансия привела к крушению государств, породила хаос, разрушила и продолжает разрушать уклад в Европе. Идея о победе во всем мире либеральных форм, либеральных тенденций рухнула», — констатировал писатель.

Третий миф — прогноз конфликта между Россией и Китаем.

«И этот конфликт был готов превратиться, по мнению американцев, чуть ли не в военное противостояние. И тогда Китай и Россия искали бы у Америки помощи. Расписались в том, что эта мечта рухнула. Мечты нет. Между Россией и Китаем наращиваются взаимоотношения во всех областях, включая военную, а конфликт между Китаем и Штатами нарастает», — рассказал гость программы.

Четвертое наблюдение меняет местами роль войны и политики в мире из-за нарастания милитаризма:

«Клаузевиц сказал, что война есть продолжение политики иными средствами, то сегодня можно сказать, что политика есть продолжение войны иными средствами».

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Проханов уверен, что существующее напряжение между США и Россией не приведет к войне.