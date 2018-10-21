Ереван, 22 октября, 2018, 00:20 — ИА Регнум. 21 октября в Армении состоялись выборы мэров в четырёх крупных городах. В двух из них победу одержали представители правящей партии «Гражданский договор», в одном представитель правящей партии проиграл беспартийному кандидату, а в городе Раздане «Гражданский договор» не выдвинул кандидатуру и официально не поддерживал ни одного из кандидатов.

tert.am Избранный мэром Капана Геворг Парсян

В городе Эчмиадзине победила Диана Гаспарян, которая после отставки мэра Карена Григоряна была назначена и.о. градоначальника. Она — представительница «Гражданского договора». Таким образом, впервые в истории Армении женщина стала мэром.

В Армавире мэром избран Давид Худатян, который также занимал пост и.о. мэра после отставки Рубена Хлгатяна в июне 2018 года. После смены власти в Армении в мае текущего года, как в Армавире, так и в Эчмиадзине проходили митинге с требованием отставок мэров-членов Республиканской партии Армении.

В Раздане хоть митингов и не было, но тамошний мэр-республиканец также подал в отставку после смены власти в стране. Партия премьера Пашиняна «Гражданский договор» решила никого не выдвигать в Раздане и заявила, что не будет поддерживать ни одного из кандидатов, даже несмотря на то, что одним из претендентов на пост градоначальника был сын руководителя «Гражданского договора» Сасуна Микаэляна. Сам Пашинян формально не руководит партией, а является членом её руководящего органа.

Самая интересная ситуация сложилась в райцентре Сюникской области Армении городе Капане. Там представитель партии власти Рубен Бабаян проиграл беспартийному кандидату Геворгу Парсяну. Бабаян проиграл даже несмотря на то, что в последний день предвыборной агитации в Капан с утра приехал и. о. премьер-министра Никол Пашинян, а вечером выступил на митинге в поддержку своего кандидата.

Хотя многие связывают проигрыш представителя партии власти с недавним резонансным назначением на пост руководителя области генерала полиции Унана Погосяна, но корреспонденту ИА REGNUM источник в штабе Бабаяна сообщил, что согласно предвыборным опросам, Бабаян уступал Парсяну и до назначения Погосяна.