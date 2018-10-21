Никосия, 21 октября, 2018, 12:22 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации на Кипре подтвердило информацию о гибели на острове двух российских граждан. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает пресс-служба посольства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заграничный паспорт гражданина РФ

Напомним, ранее кипрские СМИ сообщили, что два туриста из России — мужчина и женщина, погибли в результате падения автомобиля со скалы в районе полуострова Акамас на западе Кипра.

Автомобиль, в котором находились 58-летний мужчина и 48-летняя женщина, упал с обрыва высотой в 30 метров. Тела погибших обнаружила морская полиция и доставила их в госпиталь. Там медики лишь констатировали их смерть.

Известно, что пара прибыла на Кипр 10 октября и планировала отъезд на 24 октября.

Уточняется, что автомобиль упал с обрыва по дороге между Лачи и Акамасом (район Пафоса). Произошло это 20 октября. Тела погибших находятся в морге Пафоса, а их документы в полиции. В настоящее время идет поиск родственников погибших.