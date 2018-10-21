Москва, 21 октября, 2018, 10:48 — ИА Регнум. В Совфеде считают, что последствия выхода США из ДРСМД будут катастрофическими, однако надеются на здравый смысл политиков и инициативы РФ в сфере ядерного оружия, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие США

«Если читать только заголовки, ситуация выглядит чудовищной… Ядерная держава, один из двух участников одного из основополагающих соглашений в сфере стратегической стабильности, в одностороннем порядке его уничтожает. Если это действительно произойдёт, последствия и правда окажутся катастрофическими», — написал в соцсети глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

При этом он предлагает вчитаться в противоречивый текст заявления Трампа, где появляется существенное «если» — американцы не выйдут из ДРСМД, если Россия и Китай согласятся его модернизировать. Это дает основания политику надеяться на здравый смысл политиков и на инициативы России в этой сфере.

«Потребуются консультации и в «четвёрке» (без США») ядерных держав, и безотлагательная дискуссия на Конференции по разоружению в Женеве, и обсуждение в Совете Безопасности ООН. Ситуация критична, угрозы миру обретают всё более конкретные очертания», — указал сенатор.