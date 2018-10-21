Донецк, 21 октября, 2018, 09:53 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские боевики 23 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня, 21 октября, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По данным военных ДНР, за истекшие сутки ВСУ 23 раза нарушили режим прекращения огня. По территории республики были выпущены около 50 мин, огонь также велся из гранатометов, вооружения боевых машин пехоты и стрелкового оружия.

На данный момент жертв среди гражданского населения не зафиксировано. Всего украинские боевики выпустили по территории ДНР 248 единиц боеприпасов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 29 августа в Донбассе формально действует так называемое школьное перемирие. Однако оно не соблюдается украинской стороной.