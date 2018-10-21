Санкт-Петербург, 21 октября, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Популярная группа «Ленинград» поедет в турне по местам проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает 21 октября Matchtv.ru

Дарья Драй ИА REGNUM Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров

Коллектив во главе с Сергеем Шнуровым выступит на стадионах, где проходили футбольные матчи. Начиная с июня 2019 года, группа выступит в таких городах как Калининград, Москва, Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург, Ростов, Волгоград.

Напомним, группа «Ленинград» и ее лидер Сергей Шнуров приобрели популярность благодаря эксцентричным песням, содержащим обильное количество мата. Клипы коллектива пользуются большой популярностью в интернете.