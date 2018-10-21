Эрбиль, Ирак, 21 октября, 2018, 08:27 — ИА Регнум. Избирательная комиссия заявила о победе Демократической партии Курдистана на выборах в Курдском автономном районе Ирака. Об этом сообщает Rudaw.

(сс) ObjectiveKurd Лидер Демократической партии Курдистана (ДПК) Масуд Барзани

В курдской автономии Ирака подвели итоги выборов в местный парламент. Лучший результат показала Демократическая партия Курдистана, получившая 45 депутатских мест. Патриотический союз Курдистана будет представлен в парламенте 21 депутатом.

Также в парламент прошла партия «Горан» (12 депутатов), отколовшаяся от Патриотического союза Курдистана в 2009 году. Еще 7 мест получила «Исламская группа».

Напомним, 25 сентября 2017 года в курдской автономии Ирака прошел референдум о независимости Иракского Курдистана. Более 90% участников референдума проголосовало за независимость, но официальный Багдад не признал результаты референдума.