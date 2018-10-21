Абуджа, 21 октября, 2018, 07:44 — ИА Регнум. В результате столкновения мусульман и христиан в нигерийском штате Кадуна погибли по меньшей мере 55 человек. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает AFP.

(сс) satanoid Нигерийская полиция

Беспорядки в Кадуне начались 18 октября. Уже 19 октября власти штата были вынуждены ввести комендантский час в городе.

По данным полиции, всего в беспорядках погибли 55 человек. Правоохранители задержали 22 человека

Президент Нигерии Мухаммад Бухари осудил межобщинное насилие в Кадуне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года в результате аналогичных столкновений мусульман с христианами в штате Плато в центральной части Нигерии погибли 86 человек.

Напомним, что на юге Нигерии проживает преимущественно христианское население, а на севере — мусульманское. Межрелигиозные столкновения происходят довольно часто, а на севере также действуют исламистские группировки.