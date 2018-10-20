Гатчина, Ленинградская область, 21 октября, 2018, 01:57 — ИА Регнум. Следственным комитетом России опубликовано видео, снятое после взрыва на территории завода пиротехники в Гатчине. Запись доступна для просмотра на канале ведомства в YouTube.

Следственный комитет Российской Федерации Цитата из видео «Завод «Авангард». Место происшествия»

В кадре видны обломки рухнувшего цеха и другие здания, серьезно поврежденные взрывом. Завалы расчищают с помощью техники.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв на территории завода «Авангард» в Гатчине произошел 19 октября. В результате обрушилось четырехэтажное здание. Погибли четыре человека, еще семеро пострадали.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Задержан главный инженер предприятия, ему предъявлено обвинение. По данным следствия, главный инженер допустил к работе с пиротехникой, лиц, не имеющих трудоустройства на этом предприятии и не обладавших соответствующим допуском.