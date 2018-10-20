Мадрид, 20 октября, 2018, 15:57 — ИА Регнум. 20 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» был разыгран матч 9-го тура высшего чемпионата Испании сезона 2018/19 между командами «Реал» (Мадрид) и «Леванте», завершившийся очередным поражением королевского клуба.

uggboy Стадион «Сантьяго Бернабеу»

В дебюте матча 31-летний испанский атакующий полузащитник Хосе Луис Моралес открыл счет, замкнув передачу Серхио Постиго — 0:1. Через 7 минут Роджер удвоил преимущество гостей точным ударом с одиннадцатиметровой отметки — 0:2. На экваторе второй половины левый латераль национальной сборной Бразилии Марсело вернул хозяев в игру — 1:2.

Статистика матча («Реал"/"Леванте»)

Удары 28/5

Удары в створ ворот 14/2

Процент владения 70%/30%

Угловые 14/1

Нарушения правил 10/19

Набрав 13 очков, «Леванте» поднялся на 7-ю строчку турнирной таблицы Примеры. «Реал» с 14-ю баллами идет двумя позициями выше.

Стартовые составы на матч:

«Реал»: Куртуа, Рамос, Варан, Марсело, Одриосола, Модрич, Каземиро, Иско, Диас, Васкес, Асенсио.

«Леванте»: Оласабаль, Аранда, Робер, Постиго, Кабако, Джейсон, Барди, Рочина, Кампанья, Роджер, Моралес.

Главный арбитр матча: Гильерме Куадра.

Предупреждения: Кабако — 53, Джейсон — 89, Марсело — 90+5.

Голы: Моралес 6 — 0:1, Роджер (пен) 13 — 0:2, Марсело 72 — 1:2.