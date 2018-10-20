Москва, 20 октября, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Центральный дом художника (ЦДХ) на Крымском валу в Москве полностью прекратит своё существование в следующем году, сообщил 19 октября на пресс-конференции перед открытием 44-го Российского антикварного салона директор ЦДХ Василий Бычков.

Sergey Korovkin 84 Здание Центрального дома художника (ЦДХ)

По словам Бычкова, 31 марта 1919 года здание ЦДХ будет передано в ведение Государственной Третьяковской галереи. Все мероприятия ЦДХ будут проходить на других площадках Москвы. В частности, в Гостином дворе и в Центральном выставочном зале «Манеж».

Также Бычков заметил, что Антикварный салон проходит в здании ЦДХ в последний раз. 45-й Антикварный салон состоится в конце ноября следующего года в Гостином дворе.

Отметим, что около 40% площади здания ЦДХ принадлежало Международной конфедерации союзов художников (МКСХ), которая была образована взамен Союза художников СССР, прекратившего своё существование в 1992 году. МКСХ получила в наследство от Союза художников всю собственность. В июле 2017 года Верховный суд России принял решение о ликвидации организации. Поводом для этого стали выявленные Министерством юстиции по поручению Генеральной прокуратуры неоднократные нарушения в деятельности МКСХ.

Также следует напомнить, что в конце прошлого года Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил о планах создания на Крымском валу единой выставочной площадки Третьяковской галереи. Автором проекта стал голладский архитектор Рем Колхас, предложивший превратить здание ЦДХ в обжитое интерактивное пространство. Здесь планируется проводить выставки, мастер-классы и кинопоказы.