Сиракьюс, США, 20 октября, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Компьютеры производства южнокорейской компании Samsung и китайской компании Lenovo возглавили рейтинг надежности техники, составленный американской компанией RESCUECOM.

Ноутбук Samsung

Американская компания RESCUECOM, специализирующаяся на ремонте компьютерной техники, представила рейтинг надежности персональных компьютеров. Эксперты посчитали долю компьютеров каждой компании на американском рынке и сравнили её со статистикой из сервисных центров.

Самыми надежными оказались компьютеры компании Samsung, получившие рейтинг A+. Вторую строчку и рейтинг A получила техника китайской компании Lenovo. Замкнула тройку американская компания Apple с рейтингом B.

Устройства компании Dell получили рейтинг B-, Microsoft — С+, HP — C, Acer — D, Asus — D-.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре компания Apple внесла изменения в пользовательское соглашение, согласно которым ремонт новых ноутбуков Apple MacBook Pro 2018 и iMac Pro будет возможен только в официальных сервисных центрах Apple.