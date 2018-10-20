Кишинёв, 20 октября, 2018, 09:55 — ИА Регнум. Московская патриархия уведомила митрополию Кишинева и всея Молдавии о сокращении программы визита в Молдавию патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает портал Gagauzyeri.md. Предварительная программа визита включала молебен в кишиневском кафедральном соборе Рождества Христова 25 октября, посещение города Бендеры 26 октября, Комрата — 27 октября и Бельц — 28 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным издания, митрополит Кишиневский и всея Молдавии Владимир провел собрание, на котором поставил в известность старцев монастырей, протопопов и руководителей синодальных отделов о том, что визит московского гостя продлится два дня вместо планируемых четырех.

Обновленная программа не предусматривает богослужение в кафедральном соборе столицы и визит в Бендеры. Патриарх Кирилл прибудет в Кишинев в субботу, 27 октября. Из аэропорта он отправится в Комрат, где проведет богослужение в Кафедральном соборе города в 12:30. А на следующий день, в воскресенье, он проведет богослужение в Бельцах в 10:00.

Также о сокращении пребывания патриарха Кирилла в интервью телеканалу «НТВ Молдова» рассказал президент Молдавии Игорь Додон. «Два дня назад этот визит планировалось вообще отменить из-за занятости патриарха и конфликта, связанного с Константинопольским патриархатом. Но нам удалось все согласовать», — сказал Додон.

Вместе с тем, не исключено, что предстоятель Русской православной церкви по предложению молдавского президента все же проведет всенощную службу в кафедральном соборе Кишинева.

Как ранее заявлял ИА REGNUM директор Международного фонда «Христианская солидарность» Дмитрий Пахомов, «заслуживающие доверия источники передают непосредственно с места событий о том, что во время запланированного на 25 октября 2018 года визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Молдавию определенные силы собираются провести публичные провокационные мероприятия, направленные на создание в общественном мнении негативного образа как лично патриарха, так и РПЦ в целом».

Также, по его словам, поступает крайне тревожная информация о том, что 25 ноября 2018 года константинопольский патриарх Варфоломей и румынский патриарх Даниил во время торжественного освящения нового кафедрального собора Румынской православной церкви в Бухаресте могут сделать совместное заявление о незаконности присоединения Православной церкви Молдавии к Русской церкви, а также о «назревшей необходимости» раздела между Константинопольским и Румынским патриархатами церковной молдавской территории, при этом в ведение Фанара отойдет Гагаузия.