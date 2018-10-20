Вашингтон, 20 октября, 2018, 11:08 — ИА Регнум. Заместитель помощника госсекретаря США Генри Эшер заявил, что Америка продолжит оказывать давление на Пакистан до тех пор, пока страна не изменит свой подход к миру и стабильности в Афганистане. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, это заявление было сделано американским дипломатом во время выступления в центре Вильсона в Вашингтоне. По словам Эшера, у США и Пакистана есть серьезные расхождения в вопросе урегулирования конфликта в Афганистане, однако он надеется, что новое правительство изберет более конструктивный путь и будет способствовать переговорам.

Под давлением

Особо американский дипломат отметил «личный подход» к афганской проблеме нового премьер-министра страны Имран Хана. «Мы знаем, что самостоятельно Пакистан не сможет добиться соглашения, но страна может сыграть конструктивную роль», — добавил Эшер. Заместитель помощника госсекретаря призвал Пакистан принять дополнительные меры, чтобы убедить руководство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пойти на переговоры.