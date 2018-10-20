Нью-Дели, 20 октября, 2018, 09:04 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации в Индии проверяет информацию о том, нет ли среди пострадавших во время инцидента на железной дороге в индийском штате Пенджаб российских граждан. Об этом сегодня, 20 октября, сообщил журналистам заведующий консульским отделом посольства РФ в Индии Андрей Федоров.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заграничный паспорт гражданина РФ

Напомним, что трагедия произошла накануне, 19 октября в индийском городе Амритсар на северо-западе Индии. Местные жители праздновали Дасеру — торжество, в ходе которого традиционно сжигают чучела демона Раваны и двух его братьев. По какой-то причине люди собрались торжественные мероприятия проводить в непосредственной близости от железнодорожных путей.

В тот момент, когда начинённое пиротехникой чучело Раваны вспыхнуло, толпа отхлынула назад и часть людей оказалась на рельсах. В этот момент по ним проходили два поезда в разных направлениях.

По последним данным, погиб 61 человек, ещё 72 получили ранения. Число жертв может возрасти.

Российские дипломаты находятся на связи с властями индийского штата Пенджаб и выясняют, могли ли среди жертв трагедии находиться граждане России. На данный момент власти Пенджаба такой информацией не располагают.