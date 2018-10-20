Эр-Рияд, 20 октября, 2018, 08:43 — ИА Регнум. Власти Саудовской Аравии обещают наказать по всей строгости своих законов всех тех, кто причастен к смерти журналиста Джамаля Хашогги во время его посещения саудовского генерального консульства в Стамбуле. Об этом сегодня, 20 октября, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел королевства.

(сс) POMED Джамаль Хашогги

В сообщении сказано, что саудиты примут все необходимые меры для того, чтобы раскрыть все обстоятельства дела Хашогги. Все те, кто как-то причастен к этому делу обязательно предстанут перед законом, уверяет МИД Саудовской Аравии.

Также саудовский МИД высоко оценил уровень взаимодействия и помощи Турции в расследовании пропажи Хашогги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генеральный прокурор Саудовской Аравии Саду аль-Муаджиб заявил, что Хашогги, который является не просто журналистом, но и представителем саудовской элиты, действительно был убит в здании консульства королевства в Стамбуле. При этом Хашогги погиб якобы в результатет ссоры с некими людьми, к которым он пришел в консульство. Что это за люди не уточняется.

Аль-Муаджиб также рассказал, что в рамках расследования дела Хашогги задержаны уже 18 саудовских подданных. Их имена не разглашаются.

Кроме того, отправлено в отставку практически всё руководство саудовской разведки. Король поручил наследному принцу Мухаммеду бен Сальману заняться реорганизацией структур разведки.

Стоит отметить, что уголовное право в Саудовской Аравии довольно жестокое, и в королевстве действует смертная казнь.