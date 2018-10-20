Гродно, Белоруссия, 20 октября, 2018, 07:55 — ИА Регнум. В белорусском городе Гродно кортеж президента Александра Лукашенко чуть не сбил девушку, которая переходила проезжую часть. Об этом сегодня, 20 октября, сообщает портал NewGrodno.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

На записи видеорегистратора проезжавшей мимо машины видно, что девушка переходит проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Однако в этот момент по левой полосе мчится кортеж президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Девушка успевает остановиться перед тем, как мимо неё проносится первый автомобиль с мигалками, затем переходит через левую полосу и сразу после этого проносится уже второй автомобиль с мигалками.

По всей видимости, девушка или не услышала спецсигналы или не захотела пропускать кортеж Лукашенко.