Санкт-Петербург, 20 октября, 2018, 03:47 — ИА Регнум. Приморский райсуд Санкт-Петербурга постановил заключить под арест Артема Шарапова, который подозревается в стрельбе по группе школьников из травматического пистолета, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Цитата из х/ф «Большое ограбление поезда». Реж. Эдвин Портер. 1903. США Стрелок

Сообщается, что суд удовлетворил ходатайство дознаваталя об аресте 33-летнего Шарапова до 13 ноября 2018 года. Шарапов является подозреваемым в стрельбе по группе школьников из травматического пистолета 14 октября. Отмечается, что стрелять в молодежь его побудила громкая музыка, которую подростки слушали во дворе вечером.

Пресс-служба подчеркивает, что мужчина сделал не менее девяти выстрелов в сторону школьников, одному из которых нанес рваную рану лица, туловища и рук. После этого подозреваемый скрылся с места преступления. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 213 УК РФ — «Хулиганство».