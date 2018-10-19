Вашингтон, 20 октября, 2018, 00:42 — ИА Регнум. Вынесение приговора экс-руководителю избирательного штаба Дональда ТрампаПолу Манафорту назначено на 8 февраля 2018 года, сообщает The Washington Post.

Цитата из х/ф «Доктор Стрейнджлав». Реж. Стэнли Кубрик. 1964. США Американский элитарий в инвалидной коляске

Сообщается, что дату оглашения приговора назначил судья федерального суда Александрии во время слушаний, проходивших 19 октября. Сам Манафорт на заседание приехал в инвалидной коляске и не вставал, когда с ним разговаривал судья. Его адвокат Кевин Даунинг заявил, что у его подзащитного «серьезные проблемы со здоровьем». Подробностей о болезнях Манафорта адвокат не уточнил.

Ранее на заседаниях суда Пол Манафорт признал себя виновным по двум пунктам обвинения: в преступном сговоре против США и в сговоре с целью воспрепятствовать правосудию. Суд также счет его виновным по восьми из 18 пунктов обвинения в финансовых преступлениях, среди которых были нарушения налогового и банковского законодательства Соединенных Штатов и сокрытие зарубежных счетов в банках.

Как сообщало ИА REGNUM, Пол Манафорт заключил сделку со спецпрокурором Робертом Мюллером, расследующим дело о якобы вмешательстве России в выборные процессы в США. При этом на суде по делу Манафорта тема «российского вмешательства» не затрагивалась. Эту сделку прокомментировала пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Сара Сандерс, которая заявила, что сделка никакого отношения к президентским выборам не имела.