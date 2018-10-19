Гатчина, Ленинградская область, 19 октября, 2018, 23:31 — ИА Регнум. Тело второго погибшего достали из-под обломков здания, разрушенного взрывом на заводе в Гатчине Ленинградской области, сообщает 19 октября РИА Новости со ссылкой на областное правительство.

(сс) Angelo Giordano Обломки

По словам представителя местных властей, опознание погибшего будет проводиться в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября на территории производящего пиротехнические устройства завода «Авангард» в Гатчине произошел мощный взрыв, разрушивший одно из зданий.

По последней информации, в результате взрыва погибли два человека, еще трое пострадали.

Причины взрыва устанавливаются.