Сеул, 17 мая, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В апреле 2021 года экспорт информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) из Южной Кореи составил $17,06 млрд, что на 32,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Chosun Biz со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

По их словам, показатель продолжает расти на протяжении 11 месяцев подряд. Среднесуточный экспорт также вырос на 21,6%, до $710 млн.

Поставки в Китай (включая Гонконг) выросли на 21,6%, во Вьетнам — на 67%, в США — на 25,2%, в ЕС — на 36,3%. Однако поставки в Японию, напротив, сократились на 1,4%.

Экспорт полупроводников из Южной Кореи увеличился на 29,4%, дисплеев — на 35,1%, мобильных телефонов — на 89,7%, компьютеров и периферийных устройств — на 3,9%, других позиций — на 37,9%.

В апреле импорт в Южную Корею информационно-коммуникационных технологий составил $10,78 млрд, что на 21,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Импорт полупроводников вырос на 28,1%, компьютеров и периферийных устройств — на 14,2%, мобильных телефонов — на 10,6%, однако импорт дисплеев, напротив, сократился на 14,1%.

Профицит торгового баланса составил $6,29 млрд.