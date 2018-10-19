Санкт-Петербург, 19 октября, 2018, 22:34 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга выделят в 2019 году 1,5 млрд рублей на реконструкцию сетевого комплекса АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», которое контролируется дочерней структурой «Газпрома». Всего же в ближайшие три года на эти цели будет направлено 9 млрд рублей.

Teplosetspb.ru Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» во время общегородских учений

По информации пресс-службы Смольного, об этом договорились 19 октября врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в ходе рабочей встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, сетевое хозяйство «Теплосети» сильно изношено, что приводит к частым авариям на теплотрассах, иногда — с трагическими последствиями.

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«Газпром» также продолжит финансово помогать в благоустройстве центра Санкт-Петербург, чем он занимается еще со времен правления Валентины Матвиенко. В программе благоустройства — набережная Адмиралтейского канала, Конногвардейский бульвар, набережная реки Мойки, улица Ломоносова, часть улиц Разъезжей и Марата, проспект Добролюбова, Большой проспект Петроградской стороны, 1-я Красноармейская улица.

В свою очередь, город завершит реконструкцию улично-дорожной сети в районе «Лахта Центра», где в скором времени разместится штаб-квартира «Газпрома». Пешеходный переход в районе нового комплекса и реконструкция Приморского шоссе будут сделаны за счет средств ПАО «Газпром», а за счет средств городского бюджета ведется строительство магистрали М-32 с развязкой через железнодорожные пути до Приморского шоссе и улиц в квартале вокруг «Лахта Центра».

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Сейчас стороны реализуют Соглашение о сотрудничестве на 2017−2018 годы. Но уже договорились о том, что очередной договор о намерении между Смольным и ПАО «Газпром» будет действовать в течение трех лет в рамках трехлетнего бюджетного цикла 2019−2021 года.

Как напоминают в «Газпроме», Санкт-Петербург входит в перечень приоритетных для компании регионов для развития рынка газомоторного топлива. В настоящее время газозаправочная сеть «Газпрома» в Санкт-Петербурге и пригородах объединяет четыре автомобильные газонаполнительные компрессорные станции и блок компримирования природного газа на АЗС.