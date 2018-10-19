Киев, 19 октября, 2018, 22:17 — ИА Регнум. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко подвергла критике решение кабинета министров об очередном повышении цен на газ в стране. Соответствующее заявление политика распространила 19 октября пресс-служба партии.

Пьер Огюст Ренуар. Женщина, разжигающая печь. 1912

«Для абсолютного большинства людей в стране — это настоящий шок. И это ещё одна катастрофа, которая затолкает украинцев в такую нишу бедности, из которой выйти будет уже очень трудно», — заявила Тимошенко.

По её словам, повышение цены на газ, а как следствие — тарифов на тепло, стало результатом того, что «лучшие месторождения Украины уже разобраны коррумпированным окружением Порошенко».

«За те семь месяцев, которые остались до завершения их власти, они, добывая газ из наших собственных украинских месторождений, хотят положить обратно в свои оффшорные счета миллиарды. За счёт каждой украинской семьи», — отметила Тимошенко.

Она подчеркнула, что «этого нельзя допустить», и призвала депутатов всех уровней «встать на защиту людей, которые их выбирали».

Лидер «Батькивщины» также призвала спикера Верховной рады Андрея Парубия немедленно инициировать созыв внеочередной сессии и обратиться к президенту Петру Порошенко с тем, чтобы «немедленно отменить это преступление перед людьми».

Напомним, ранее сегодня кабинет министров Украины утвердил решение о повышении цен на газ в стране с 1 ноября 2018 года на 23,5% в соответствии с требованием Международного валютного фонда. Чуть позднее стало известно, что Киев договорился с МВФ о новой программе финансовой помощи.

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