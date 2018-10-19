Вашингтон, 19 октября, 2018, 22:12 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что едет в Москву для того, чтобы продолжить тот диалог, который начался между Россией и США в Хельсинки во время переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом. Об этом Болтон написал сегодня, 19 октября, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Болтон

Болтон сообщил, что 20 октября он отправляется в Москву для того, чтобы встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым.

«Продолжим обсуждения, которые начались между нашими странами в Хельсинки», — сказал советник Трампа по национальной безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Болтон пробудет в Москве с 22 по 23 октября.