Москва, 19 октября, 2018, 21:30 — ИА Регнум. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание в 23-этажном жилом доме на юге Москвы. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичного управления МЧС России.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна МЧС России

«Благодаря оперативному прибытию и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 20:45 минут пожар был ликвидирован», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что площадь возгорания составила около 10 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

Напомним, пожар произошёл сегодня вечером в одной из квартир на 19-м этаже жилого дома в 1-м Нагатинском проезде.