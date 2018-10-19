Приштина, Сербия, 19 октября, 2018, 21:17 — ИА Регнум. В день своего освобождения от поста постоянного представителя Соединенных Штатов Америки при ООН, Никки Хейли отправила письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, в котором заявила, что миссия ООН в Косово уже выполнила поставленные перед ней задачи.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдаты ООН

В опубликованном документе Хейли поддерживает усилия Гутерреша по достижению мира в мире и отмечает, что миссия ООН в Косово послужила примером успешного участия в разрешении конфликта, передает косовское новостное агентство «Бота Сот».

«Успех Косово, демонстрируемый десятой годовщиной со дня провозглашения независимости края, должен стать поводом для празднования и символом великого достижения ООН в попытках по достижению мира и стабильности в Европе», — заявила Хейли.

Хейли потребовала «стратегии по удалению» и прекращения мандата миссии ООН в Косово, против чего резко выступила Сербия. По словам главы министерства по вопросу о Косово в Сербии, Марко Джурич, исполнение требования Хейли было бы «пощечиной по отношению к попыткам достижения мира», а также привело бы к возвращению политической напряженности: «Сербия будет выступать против данной инициативы, используя любые аргументы — как юридические, так и политические», — заявила Джурич.