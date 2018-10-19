Москва, 19 октября, 2018, 19:41 — ИА Регнум. В компании Bork заявили, что видеокадры с участием президента России Владимира Путина, заинтересовавшие антимонопольные органы, использовались ею для обучения сотрудников. Об этом сообщили 19 октября в Федеральной антимонопольной службе России.

Цитата из видео «Путин попал в екламу Bork»

Как уточняется, в ответ на запрос ведомства в Bork заявили, что видеоролик использовался «только в целях информирования и обучения сотрудников, но не в качестве рекламного материала».

В пресс-службе ФАС также отметили, что какими-либо данными, опровергающими сведения компании, в ведомстве не располагают.

Напомним, в мае производитель бытовой техники разместил на своём YouTube-канале фрагмент фильма «Владимир Путин. День с президентом», который был показан в 2012 году в эфире телеканала НТВ. На кадрах глава государства находится на кухне, где можно заметить несколько устройств Bork. В своём видеоролике компания добавила подписи с указанием моделей попавшей в кадр техники.

В июле стало известно, что ФАС намерена проверить соблюдение Bork законодательства о рекламе и в случае выявления признаков нарушений принять «меры, предусмотренные законодательством».

Тем временем телеканал НТВ принял решение заблокировать ролик Bork на YouTube на правах правообладателя. В настоящее время данное видео недоступно.