Пекин, 19 октября, 2018, 18:48 — ИА Регнум. В Бангкоке обнародован доклад таиландского банка Kasikorbank, в котором отмечен стремительный рост в последние годы прямых китайских вложений в Таиланд, которые превратили КНР в ведущего инвестора этой страны, сообщает 19 октября Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Китайская стена

В отчете отмечается, что в 2014—2017 годах объем прямых китайских инвестиций в экономику Таиланда составил 937 млн долларов. Китай уже обогнал США и по этому показателю пока уступает только Японии.

Приоритетными направлениями китайских инвестиций эксперты банка назвали обрабатывающую промышленность и инфраструктуру, а также финансовый сектор, страхование и недвижимость.