Исламабад, 19 октября, 2018, 18:28 — ИА Регнум. Сильное землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Пакистане. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

(сс) Angelo Giordano Трещина в земле

Землетрясение произошло в 28 километрах на северо-восток от города Мингора в Пакистане. Эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 34,90 градусов северной широты и 72,64 градусов восточной долготы.

Одновременно с этим Геологическая служба США (USGS) сообщила, что зарегистрировала землетрясение на территории Таджикистана, магнитуда которого составила 5,2.

Информация о жертвах или разрушениях пока не поступала.