Керчь, Крым, 19 октября, 2018, 16:46 — ИА Регнум. В Керчи сегодня днем, 19 октября, состоялась церемония прощания с жертвами нападения на политехнический колледж. Гражданская панихида проходила на центральной площади города — площади имени Ленина.

nastyachernikova720 Траурные гвоздики

Для обеспечения безопасности власти полностью перекрыли движение транспорта в центре Керчи. Траурная церемония прощания началась в 10:00. На площадь пришли десятки тысяч человек. Спустя несколько часов прошла похоронная церемония.

По данным полиции, в церемонии прощания приняли участие около 33 тыс. человек — это четверть населения Керчи. В церемонии прощания принял участие и глава Крыма Сергей Аксенов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в среду, 17 октября, студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков пришел в свое учебное заведение в помповым ружьем и самодельными взрывными устройствами. Он расстрелял своих сокурсников и работников колледжа, затем привел в действие одно из взрывных устройств. Затем он поднялся в библиотеку и покончил с собой. В итоге погиб 21 человек, более 40 получили ранения.