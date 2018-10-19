Москва, 19 октября, 2018, 15:43 — ИА Регнум. За девять месяцев 2018 года граждане России взяли более миллиона ипотечных кредитов на общую сумму порядка 2,1 трлн рублей, сообщается 19 октября на сайте организации «Дом.рф».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

"Это — новый рекорд российского рынка ипотеки (в 2017 году выдано 2,02 трлн рублей)», — говорится в сообщении.

По словам аналитиков, это связано с отложенным спросом на жилье за счет низких для России ставок по ипотеке и стабильных цен на недвижимость. По итогам года будет выдано порядка 2,7−2,8 трлн рублей, прогнозируют специалисты.

Отметим, по словам главы Первого ипотечного агентства Максима Ельцова, снижение ставок и реализация отложенного спроса на вторичное жилье привели к быстрому росту объемов выданных ипотечных кредитов, но поскольку доходы граждан не растут, а снижаются, то и падение спроса может быть очень быстрым.

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