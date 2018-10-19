Санкт-Петербург, 19 октября, 2018, 15:17 — ИА Регнум. В январе-сентябре 2018 года петербургским аэропортом «Пулково» воспользовались 14 млн 15 тыс. 566 пассажиров. Это на 11,1% выше результата за аналогичный период 2017 года, сообщили ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», которая управляет аэропортом.

Pulkovoairport.ru «Пулково»

На внутренних линиях за три квартала текущего года перевезено более 8,3 млн пассажиров (на 8,8% больше, чем за такой же период 2017 года); на международных линиях — более 5,6 млн человек (на 14,8% больше).

Самые востребованные маршруты в «Пулково» по объему пассажиропотока на внутренних рейсах — Москва, Симферополь, Сочи, Калининград и Екатеринбург; на международных рейсах — Анталья (Турция), Франкфурт-на-Майне (ФРГ), Ларнака (Кипр), Минск (Белоруссия), Париж (Франция).

Среди российских авиакомпаний по объему авиаперевозок в «Пулково» лидируют «Россия», «Аэрофлот», S7 Airlines, «Победа» и «Уральские авиалинии». На эту пятерку приходится 58,7% общего пассажиропотока.

Иностранными компаниями-лидерами стали Lufthansa, «Белавиа», Uzbekistan Airways, Turkish Airlines и KLM (7% от общего объема перевозок).

«За три квартала 2018 года в маршрутной сети аэропорта Пулково появилось 17 новых направлений. Из воздушной гавани Санкт-Петербурга начали выполнять регулярные рейсы пять новых авиакомпаний: Sichuan Airlines, Air Malta, Germania, Onur Air и iFly», — отметили в пресс-службе управляющей компании.

Аэропорт «Пулково» занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России после аэропортов Московского авиационного узла.

Как сообщало ИА REGNUM, рейсы по восьми новым для зимнего сезона направлениям начнут выполняться из «Пулково» в период навигации 2018/2019 годов. Кроме того, пополнится список рейсов и по наиболее популярным направлениям полетов. Зимний сезон 2018/2019 гг. начнется 28 октября 2018 года и продлится до 31 марта 2019 года.