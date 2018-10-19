Москва, 19 октября, 2018, 15:07 — ИА Регнум. Очевидно, что США решили упростить ситуацию на Украине, считает директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. Об этом он заявил в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова спецпредставителя госдепа США по Украине Курта Волкера, пообещавшего ужесточение антироссийских санкций.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Курт Волкер

«Очевидно, что США решили упросить ситуацию, — сказал Коновалов. — Курт Волкер, присутствуя на Украине уже давным-давно, на самом деле никогда не являлся представителем государственного департамента США. Он был представителем самого знаменитого русофоба сенатора Джона Маккейна. Он работал в его институте. Маккейн всегда управлял Волкером. Сейчас его нет, и Волкер немного потерялся и запутался. Но он нашёл себя. Раньше у него было дуалистическое восприятие мира, но зато теперь — госдеповское: всё просто — Украине даём оружие. Наконец-то он определился».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Курта Волкера, власти США планируют ужесточать антироссийские санкции, связанные с конфликтом в Донбассе, каждые несколько месяцев.

«Мы стараемся увеличить давление, которое мы оказываем на Россию, чтобы вынудить её вести переговоры об урегулировании, — сказал Волкер. — Вы увидите вступление в силу дополнительных санкций каждый месяц или два или около того».