Берн, 19 октября, 2018, 13:47 — ИА Регнум. Шпионаж России в Швейцарии носит значительный характер, а его масштабы постоянно растут, заявил 19 октября глава Федеральной разведывательной службы Швейцарии Жан-Филипп Годен, сообщает британское агентство Reuters.

Шпион

С таким заявлением он выступил в рамках пресс-конференции.

«Я не могу говорить подробно о деятельности России в Швейцарии, тем не менее очевидно, что сейчас они действуют активнее, чем прежде», — подчеркнул он.

«Я не могу сказать точное количество шпионов, но оно значительно. Безусловно, у меня много информации, и я поделюсь ею с моими коллегами в других местах, но не со СМИ», — добавил Годен.

Напомним, ранее в Норвегии был отпущен гражданин РФ Михаил Бочкарев, которого подозревали в сборе разведданных в парламенте страны.