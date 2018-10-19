Санкт-Петербург, 19 октября, 2018, 12:10 — ИА Регнум. Снижение ставок и реализация отложенного спроса на вторичное жилье привели к быстрому росту объемов выданных ипотечных кредитов, но поскольку доходы граждан не растут, а снижаются, то и падение спроса может быть очень быстрым, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 19 октября, глава Первого ипотечного агентства Максим Ельцов, комментируя информацию о рекордных объемах выдачи ипотечных кредитов в России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Ранее эксперты компании «Дом.РФ» сообщили, что по предварительной оценке с начала 2018 года граждане взяли более миллиона ипотечных кредитов на общую сумму 2,1 трлн рублей. Количество ипотечных кредитов выросло на 50%, объем сделок — на 60%.

Быстрый рост вызван двумя основными причинами — снижением ставок и отложенным спросом на жилье на вторичном рынке. В течение нескольких лет программы господдержки первичного жилья создали искусственный перекос, на вторичном рынке не было нормальных ставок, и там накопился значительный отложенный спрос, который сразу после некоторого снижения ставок стал реальным спросом. Произошло заметное перераспределение спроса в пользу вторичного жилья, что совершенно естественно с точки зрения рынка.

Конечно, то, что цены на недвижимость не растут или почти не растут, хорошо. Но реальные располагаемые доходы граждан тоже снижаются. Все большее количество людей загоняется в кредитные обязательства. Объёмы выдачи ипотеки растут не потому, что у людей стало больше денег, а потому, что их стало меньше: объем первичных взносов снижается, доля займа растёт. То есть люди стали больше брать взаймы, а не больше зарабатывать.

С учетом всего этого откат может произойти очень быстро. Рост ставок весьма вероятен, у некоторых банков он уже начался. Как только ставки немного вырастут, спрос может сразу вернуться на уровень предшествующих лет, — отметил Ельцов.