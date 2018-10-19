Норильск, Красноярский край, 19 октября, 2018, 08:34 — ИА Регнум. Под Норильском в результате столкновения легкового автомобиля и служебного автобуса один человек погиб и еще восемь пострадали. Об этом сообщает 19 октября пресс-служба ГУМВД по Красноярскому краю.

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По предварительным сведениям, утром 19 октября на трассе Норильск — Алыкель легковой автомобиль, за рулем которого находилась 34-летняя женщина, вылетел на полосу встречного движения и врезался в автобус. В результате аварии водитель «легковушки» погибла, а восемь пассажиров автобуса получили травмы.

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«В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября стало известно, что после нескольких крупных смертельных аварий с участием автобусов в России сотрудники Госавтоинспекции МВД России проведут масштабные профилактические мероприятия.

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