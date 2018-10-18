Автобус с детьми перевернулся в Чехии, более 30 человек пострадали

Пардубице, Чехия, , 18:25 — REGNUM В Чехии 33 человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса, перевозившего детей, передаёт Irozhlas со ссылкой на спасательную службу страны.

Как сообщается, авария произошла сегодня в Пардубицкой области в центральной части Чехии.

По предварительным данным, у автобуса лопнула шина, в результате чего водитель потерял управление и автобус упал в кювет.

Всего в салоне находились 40 детей. Сообщается, что половина пострадавших получили лёгкие травмы, у нескольких травмы средней степени тяжести.

На месте в настоящее время работают экстренные службы. Подробности произошедшего уточняются.