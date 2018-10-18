Четверг, 18 Октября 2018 года
19:19:37 МСК

Автобус с детьми перевернулся в Чехии, более 30 человек пострадали

Происшествия

Причиной аварии стала лопнувшая шина у автобуса

Пардубице, Чехия, 18 октября 2018, 18:25 — REGNUM  В Чехии 33 человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса, перевозившего детей, передаёт Irozhlas со ссылкой на спасательную службу страны.

Как сообщается, авария произошла сегодня в Пардубицкой области в центральной части Чехии.

По предварительным данным, у автобуса лопнула шина, в результате чего водитель потерял управление и автобус упал в кювет.

Всего в салоне находились 40 детей. Сообщается, что половина пострадавших получили лёгкие травмы, у нескольких травмы средней степени тяжести.

На месте в настоящее время работают экстренные службы. Подробности произошедшего уточняются.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить